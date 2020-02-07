Бурая медведица родила тройню в нижегородском зоопарке

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В нижегородском зоопарке “Лимпопо” родилась тройня. Многодетными родителями стали бурые медведи Ляля и Балу.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, сейчас маленькие медвежата кормятся у мамы под боком, а сама Ляля постоянно просыпается, осматривает и облизывает детенышей. Затем снова засыпает - и так будет до теплой весны.

Сейчас за семейством установлено видеонаблюдение - все новости сотрудники зоопарка узнают по камерам.

Напомним, на днях из зоопарка "Мишутка" в "Лимпопо" переселили десятилетнего оленя Тора. Его осмотрели специалисты, в целом его здоровью ничто не угрожает, и переезд он воспринят и перенес вполне спокойно. Единственная проблема Тора – увеличенные копыта, но ветеринары смогут привести их в удовлетворительное состояние. Сейчас олень знакомится со своими новыми соседями – европейскими ланями и японскими журавлями.

ИСТОЧНИК KP.RU