В нижегородской гонке на воздушных шарах впервые примут участие женщины

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:11:27+03:00

"Кубок Вызова SharNN" пройдет в регионе третий раз

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С 14 февраля по 8 марта в Нижнем Новгороде пройдет третий "Кубок Вызова SharNN". Это уникальное мероприятие, которое не имеет аналогов в России, сообщают организаторы мероприятия.

Свое желание участвовать в соревнованиях уже изъявили десять пилотов из трех стран. В этом году впервые в воздушной гонке будут участвовать женщины – сразу целых три!

В рамках соревнований планируется установить два национальных рекорда по продолжительности и дальности беспосадочного перелета среди женщин.

«За полетом смогут следить все желающие онлайн из дома, офиса, машины, - сообщают организаторы на странице в социальной сети. - Данные будут обновляться каждые 10 минут! Ссылку на страницу отслеживания выложим совсем скоро!».

Точная дата старта пока неизвестна и будет зависеть от погодных условий. Определены только временные рамки – не ранее 14 февраля и не позднее 8 марта.

К слову, во время фестиваля шаров «Рождественская фиеста-2020» из-за неблагоприятных погодных условий шары улетели в сторону Бора, где и приземлились посреди огородов на радость местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU