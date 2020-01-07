2020-01-07T16:21:07+03:00
Общество

Нижегородская рождественская фиеста воздушных шаров продолжается

Пользователи социальных сетей активно обсуждают происходящее и делятся фотографиями
Елена ЛАЗАРЕВА
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По мнению зрителей, фиеста вполне удалась. Фото из соцсетей.По мнению зрителей, фиеста вполне удалась. Фото из соцсетей.
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Сегодня на территории Нижегородской ярмарки состоялся общий взлет аэростатов. По отзывам нижегородцев, зрелище было действительно впечатляющим и масштабным. Красочными фотографиями спешат поделится все, кто присутствовал на месте взлета или недалеко от него.

Напомним, что парапланеристы открыли сезон еще 5 января, а вчера также на территории Нижегородской ярмарки состоялся общий взлет аэростатов. Один из воздушных шаров совершил экстренное приземление во дворе многоэтажек на улице Полтавской. Восторгу местных жителей не было предела.

Один из шаров приземлился на улице Полтавской. Фото из соцсетей.

Один из шаров приземлился на улице Полтавской. Фото из соцсетей.

Сегодня несколько аэростатов были замечены в районе города Бор. По словам очевидцев, воздушные шары приземлялись прямо на огороды борчан. Реакция на происходящее у пользователей соцсетей, впрочем, вполне благожелательная: «Ну где-то же они должны приземляться. Почему бы и не в огороде?».

"Должен же шар где-то приземлиться? Почему бы не на огород?". Фото из соцсетей.

"Должен же шар где-то приземлиться? Почему бы не на огород?". Фото из соцсетей.

Ранее сообщалось, что нижегородские воздухоплаватели направили свои предложения в адрес «Проекта 800». И предложили украсить празднование 800-летия Нижнего Новгорода международным фестивалем воздухоплавания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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