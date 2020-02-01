Глеб Никитин опроверг информацию о коронавирусе в Нижегородской области

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:13:18+03:00

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Информация о нижегородцах, заболевших коронавирусом, появилась в соцсетях утром 1 февраля. Неизвестные сообщили, что якобы семья из Арзамаса подхватила смертельно опасную болезнь во время поездки в Китай. Губернатор Нижегородской области поспешил успокоить жителей региона, назвав распространяемую информацию недостоверной.

- В регионе на данный момент нет случаев подозрения на заболевания, вызванные коронавирусом. Правительство страны принимает все необходимые противоэпидемические меры. Оперативный штаб с привлечением МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств создан в Нижегородской области. Наша прямая обязанность - максимально оперативно информировать граждан о всех подозрительных случаях, - заявил губернатор.

По мнению Глеба Никитина, распространение ложных сведений демонстрирует глупость и безответственность их авторов, а также нарушает законодательство.

- Всем любителям тиражировать фейки напоминаю об ответственности за это! Нижегородцев призываю более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники, - заключил глава региона.

КСТАТИ

Три дня назад в Нижнем Новгороде приземлился самолет с туристами из Китая. Каждого пассажира сканировали тепловизорами. Большое внимание эксперты также уделяли визуальному осмотру - любое недомогание, вялость или сыпь может стать тревожным звоночком.

ИСТОЧНИК KP.RU