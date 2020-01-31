2020-01-31T09:48:37+03:00
Общество

Оперативный штаб по противодействию коронавируса создан в Нижегородской области

Решение было принято на заседании специальной комиссии
Юлия ИСАЕВА
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Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции создан в Нижегородской области. Соответствующее решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, в штаб входят министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, МЧС и другие ведомства.

- Утвержден порядок работы и межведомственного взаимодействия, определены базы возможного размещения и госпитализации больных с подозрением на вирус. Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями. Проводится обучение сотрудников, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, для проведения диагностики материала от нижегородцев с подозрением на опасный вирус уже определена база, где уже используется тест-система.

Напомним, два дня назад в Нижнем Новгороде приземлился самолет с туристами из Китая. Каждого пассажира сканировали тепловизорами. Большое внимание эксперты также уделяют визуальному осмотру – любое недомогание, вялость или сыпь может стать тревожным звоночком. Тем не менее, даже если никаких симптомов у возвращающихся туристов нет, расслабляться им не стоит – все-таки инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

ЭТО ВАЖНО

В связи со вспышкой коронавируса авиакомпания AZUR AIR с 27 января приостановила отправку российских туристов в Китай, а специалисты Роспотребнадзора усилили санитарный контроль в аэропортах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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