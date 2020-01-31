По факту ДТП с выпавшим из автобуса пассажиром в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:56:39+03:00

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Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», возбужденного по факту ДТП.

Напомним, инцидент произошел 16 октября 2019 года около восьми часов вечера в поселке Лесничество – водитель автобуса ПАЗ начал движение с открытыми дверьми. Из салона выпал 77-летний пенсионер, который получил перелом шейки бедра, что является тяжким вредом здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородские следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере» в отношении чиновников из Арзамаса. Правоохранители уже задержали начальника управления экономики, инвестиций и жилищной политики администрации района и ведущий специалист того же управления. Их обоих арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU