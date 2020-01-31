Правоохранители задержали арзамасских чиновников за мошенничество с квартирами для детей-сирот

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:11:20+03:00

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Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере» в отношении чиновников из Арзамаса. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, правоохранители уже задержали начальника управления экономики, инвестиций и жилищной политики администрации района и ведущий специалист того же управления. Их обоих арестовали.

По версии следствия, в течение двух лет мужчины вместе с местным бизнесменом не раз совершали мошеннические действия при покупке квартир для детей-сирот.

Бизнесмен подыскивал помещения на вторичном рынке жилье, не соответствующее требованиям, и по низкой цене. Затем он оформлял заявки с ложными данными на участие в электронных аукционах. Оставшиеся деньги чиновники и предприниматель делили между собой.

Сейчас по факту уголовного дела проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU