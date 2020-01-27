Нижегородец предложил руку и сердце на экране кинотеатра

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:45:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказывают очевидцы, после просмотра фильма в сормовском кинотеатре зрители собрались расходиться, но не тут-то было. На большом экране внезапно появился ролик, в котором молодой человек признавался в любви своей девушке в стихах, которые, видимо, сочинил сам.

Весь ролик занял чуть больше минуты, а затем молодой человек лично появился в зале и сделал девушке предложение, подарив кольцо.

Девушка согласилась под аплодисменты зрительного зала.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в новогодние каникулы жители Нижнего Новгорода увидели еще одно оригинальное признание в любви - на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля. До этого нижегородские мужчины отметились предложениями руки и сердца на катках,на арене цирка, на хоккейном матче и на фасаде телебашни.

ИСТОЧНИК KP.RU