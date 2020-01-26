2020-01-26T19:12:55+03:00
Происшествия

Автосервис и пилорама загорелись в Нижнем Новгороде

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Автосервис и пилорама загорелись в Нижнем НовгородеАвтосервис и пилорама загорелись в Нижнем НовгородеФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Крупный пожар произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем в воскресенье, 26 января 2020 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, пожар произошел в доме №7 по улице Коновалова. По предварительным данным, в одноэтажном здании находились автосервис и пилорама. К 17:22 открытое горение было ликвидировано на площади 300 квадратных метров. А в 17:59 была объявлена полная ликвидация пожара.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших в результате пожара. Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

Напомним, массовая авария произошла под Арзамасом вечером 24 января – там на трассе столкнулись сразу семь автомобилей, причем среди них были как легковые машины, так и большегрузы. Многие грузовики улетели после аварии в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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