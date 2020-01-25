2020-01-25T18:21:35+03:00
Происшествия

Массовая авария под Нижним Новгородом: Около Арзамаса столкнулись семь автомобилей

В настоящее время данных о пострадавших нет [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Около Арзамаса столкнулись семь автомобилей. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".Около Арзамаса столкнулись семь автомобилей. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Плохие погодные условия и тяжелая дорожная ситуация сыграла злую шутку с автомобилистами под Арзамасом – там вечером 24 января столкнулись сразу семь автомобилей. Среди них были как легковые автомобили, так и большегрузы. Первыми о случившемся в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия. Судя по фотографиям, многие грузовые автомобили улетели в кювет.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры".

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры".

-Массовая авария под Арзамасом - сразу 7 машин. ДТП произошло из-за резкого ухудшения погодных условий, - сообщили очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

В настоящее время данных о пострадавших в результате этой аварии нет. Дальнейшие подробности сейчас выясняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием дальнейших событий.

В результате ДТП столкнулись и легковушки, и большегрузы. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

В результате ДТП столкнулись и легковушки, и большегрузы. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как КамАЗ протаранил жилой дом в центре Нижнего Новгорода. Авария произошла в Нижегородском районе. И без того ветхая постройка была повреждена в результате аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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