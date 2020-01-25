«Нижегородский водоканал»: «Новых отключений воды в Автозаводском районе не будет»

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:47:43+03:00

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«Нижегородский водоканал» опроверг слухи о повторных отключениях воды в Автозаводском районе. Соответствующая информация стала распространяться накануне в социальных сетях и мессенджерах.

- В настоящее время в адрес Нижегородского водоканала поступают многочисленные вопросы от жителей Автозаводского района о повторных отключениях, - говорится в сообщении «Нижегородского водоканала». - Аварийная ситуация ликвидирована 23 января, холодное и горячее водоснабжение Автозаводского района восстановлено в тот же день в полном объеме. Повторных масштабных отключений не запланировано. Просим жителей не верить источникам, которые сообщают о возможных отключениях.

Напомним, авария на канализационном коллекторе в Ленинском районе произошла 22 января. В результате прорыва трубы диаметром 1400 миллиметров было затоплено около 40 участков местного садового товарищества. Для устранения аварии было полностью отключено водоснабжение в Автозаводском районе. Работы на данном участке продолжались целые сутки. Последствия аварии были полностью устранены 23 января, после чего водоснабжение было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU