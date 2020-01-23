2020-01-23T16:35:59+03:00
Общество

Авария на нижегородском коллекторе ликвидирована

Водоснабжение восстановится в течение получаса
Елена ЛАЗАРЕВА
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В результате аварии 300 тысяч человек остались без воды, затоплено более 40 участков. ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской областиВ результате аварии 300 тысяч человек остались без воды, затоплено более 40 участков. ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Прорыв коллектора в Ленинском районе ликвидирован. Как и прогнозировалось, работы закончились в 15.00. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщает пресс-служба ГК "Волгаэнерго", аварийная бригада компании "Заводские сети" работала в круглосуточном режиме. Повреждение коллектора возникло на глубине шести метров, и только откачка сточных вод из коллектора заняла несколько часов.

На заседании расширенной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава региона Глеб Никитин отметил большой вклад всех, кто оперативно устранил аварию. «Это происшествие оставило без водоснабжения более трехсот тысяч человек, 136 тысяч остались без горячей воды. Я дал поручение в течение 24 часов устранить аварию. Это удалось сделать. Благодарю всех, кто оперативно включился в работу», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона поручил областному минпромторгу проверить информацию о повышении стоимости питьевой воды в магазинах Ленинского района. И попросил включится в работу специалистов Федеральной антимонопольной службы.

После ликвидации аварии и ее последствий предстоит разобраться в причинах произошедшего.

Напомним, из-за прорыва канализационного коллектора в районе дома № 10б по улице Шекспира без воды остался Ленинский район.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе затопило более 40 садовых участков на территории СНТ «Красный кожевенник».

gsnikitingsnikitin
Авария на Автозаводе устранена
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ИСТОЧНИК KP.RU

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