Нижегородский водоканал пересчитает стоимость воды для жителей Автозаводского района

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:44:22+03:00

Расчет будет сделан автоматически для всех жителей, которые не установили приборы учета

Изменить размер текста: A A

Нижегородский водоканал пересчитает стоимость холодного водоснабжения для жителей Ленинского района, в котором произошла авария на канализационном коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба водоканала. Перерасчет будет отражен в платежных квитанциях за воду в феврале текущего года.

Автоматически пересчитают стоимость ХВС тем жителям, которые не установили в квартирах или частных жилых домах приборы учета и оплачивают услуги водопотребления и канализации по нормативам. Для остальных расчет идет по счетчикам.

Жителям ТСЖ необходимо обратиться к председателю своего товарищества для проведения перерасчета.

Напомним, из-за прорыва канализационного коллектора в районе дома № 10б по улице Шекспира без воды остался Ленинский район – более трехсот тысяч жителей. Прорыв был устранен вчера.

Водоканал помог в ликвидации аварии и ее последствий, предоставив специалистов и спецтехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU