Пункт обслуживания «Ситикард» на площади Минина закрылся

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:54:07+03:00

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ООО «Ситикард» закрыл пункт на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Пункт обслуживания не работает со вчерашнего дня. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Также с 23 января открылся новый пункт – на улице Ванеева, 1 (остановка «Площадь Свободы»). Новый пункт работает по тому же графику, что и прежний – с 9.00 до 20.00 без выходных.

В новом специализированном пункте обслуживания «Ситикард» так же можно подать заявление на изготовление транспортной карты, получить ее, активировать и пополнить баланс. Можно и просто получить консультацию по вопросам действия транспортных карт.

Напомним, пункты обслуживания в Нижнем Новгороде работают еще по двум адресам – на проспекте Ленина, 81 и в старом здании Гордеевского универмага (Гордеевская, 2а).

Всего по области открыто 13 пунктов оформления и получения транспортных карт – в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Сарове, Кулебаках, Навашино, Первомайске, Ардатове, Балахне, Вознесенском, Ковернино, Лысково, Пильне, Сеченово, Шаранге, Сосновском и на Бору.

Напомним, с 27 декабря изменились правила оплаты банковскими картами в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU