2019-12-29T15:37:01+03:00
Общество

От «Удобненько!» до «Какой-то кошмар!»: мнения нижегородцев о новшествах при оплате проезда картой кардинально противоположны

Возмущенных пассажиров пока больше
Елена ЛАЗАРЕВА
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Избавиться от наличных расчетов в транспорте пока невозможно. Фото из соцсетейИзбавиться от наличных расчетов в транспорте пока невозможно. Фото из соцсетей
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С 27 декабря изменились правила оплаты банковскими картами в общественном транспорте — теперь банковской картой можно будет оплатить только одну поездку в нижегородском общественном транспорте.

По информации оператора «Ситикард», ограничение появилось из-за того, что нижегородцы стали часто оплачивать проезд картами, на которых не было денег.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию у пассажиров, которая легко прослеживается по комментариям в соцсетях. Пока одни радуются, другие искренне негодуют.

«Я приложил карту один раз, а у меня засчитало, как за трёх я оплатил», - пишет Женя Клушин и выражает радость, что больше такого не повторится. С ним много кто солидарен, особенно среди тех, кто редко пользуется общественным транспортом.

Однако нашлись и антагонисты. Возмущаются в основном те, кто привык оплачивать проезд не только за себя — мамы с детьми, молодые люди, которые платят за своих девушек и т. д.

«Вчера ехали с мужем на трамвае номер 7. Оплатили по карте 26р. Кондуктор говорит второй платёж не пройдёт по этой карте, идите в другой вагон но наши попытки оплатить проезд закончились тем, что одна доброжелательница решила оплатить за нас проезд, а мы чтобы перевели ей на карту все из-за этих ВВЕДЕНИЙ. Нет налички - твои проблемы», - возмущается Ирэночка Алхэддо.

Кондукторы часто сами подливают масла в огонь. «Кондуктор сказала, следующий платёж пройдёт через 255 минут, когда закончится их смену. Прекрасная организация процесса! А если мне через час обратно в этой же маршрутке ехать придется?», - рассказывает Елена Ефимова.

Пока пользователи сходятся в одном — платить монетами и купюрами проще. И от наличных расчетов избавиться не получится, пока в системе не будет налажен идеальный порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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