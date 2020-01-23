2020-01-23T11:55:15+03:00
Общество

Нижегородские дольщики ЖК «Окский берег» могут записаться на получение компенсации

Размер выплат рассчитывается индивидуально
Елена ЛАЗАРЕВА
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Фонд защиты прав дольщиков начинает запись на получение компенсационных выплат для участников долевого строительства ЖК «Окский берег». Записаться могут дольщики 56 домов ЖК. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан принял решение не завершать строительство ЖК «Окский берег», а участникам долевого строительства выплатить компенсации.

Для получения выплаты необходимо подготовить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, а также выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

Запись на подачу заявления - на официальном сайте Фонда фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8-800-7007-214.

Также источник сообщает, что размер компенсации будет рассчитываться по среднерыночной стоимости квадратного метра на первичном рынке.

Ранее сообщалось, что в июле прошлого года Арбитражный суд признал банкротство одного из застройщиков ЖК – «Капстройинвеста». А в августе банкротом был признан и второй застройщик – «ЭкоГрад».

ИСТОЧНИК KP.RU

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