Нижегородские дольщики ЖК «Окский берег» могут записаться на получение компенсации
Фонд защиты прав дольщиков начинает запись на получение компенсационных выплат для участников долевого строительства ЖК «Окский берег». Записаться могут дольщики 56 домов ЖК. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Напомним, ранее сообщалось, что наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан принял решение не завершать строительство ЖК «Окский берег», а участникам долевого строительства выплатить компенсации.
Для получения выплаты необходимо подготовить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, а также выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.
Запись на подачу заявления - на официальном сайте Фонда фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8-800-7007-214.
Также источник сообщает, что размер компенсации будет рассчитываться по среднерыночной стоимости квадратного метра на первичном рынке.
Ранее сообщалось, что в июле прошлого года Арбитражный суд признал банкротство одного из застройщиков ЖК – «Капстройинвеста». А в августе банкротом был признан и второй застройщик – «ЭкоГрад».
ИСТОЧНИК KP.RU