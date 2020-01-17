2020-01-17T10:27:46+03:00
Общество

В феврале дольщики ЖК «Окский берег» в Нижнем Новгороде начнут получать компенсации

Дома в ЖК решено не достраивать
Елена ЛАЗАРЕВА
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Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан принял решение не завершать строительство ЖК «Окский берег», а участникам долевого строительства выплатить компенсации. Сумма компенсационной выплаты будет рассчитываться индивидуально, но в размере не меньше, чем внес дольщик на этапе начала строительства. Как заверили в Фонде, компенсационные выплаты будут достаточными для покупки нового жилья.

Напомним, сегодня в ЖК недостроены 58 многоквартирных домов, которые составляют 8 кварталов. Обманутых дольщиков оказалось более двух тысяч.

В июле прошлого года Арбитражный суд признал банкротство одного из застройщиков ЖК – «Капстройинвеста». А в августе банкротом был признан и второй застройщик – «ЭкоГрад». Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций. Запись на получение компенсаций начинается с 28 января, первые выплаты дольщики получат уже в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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