2020-01-21T15:31:54+03:00
Общество

Более 500 нижегородцев хотят сыграть роль в сериале «Хроники сыска»

Большинство претендентов - актеры-любители
Елена ЛАЗАРЕВА
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К 800-летию Нижнего Новгорода будет снят сериал по мотивам сборника рассказов нижегородского писателя и краеведа Николая Свечина «Хроники сыска». В середине января был объявлен кастинг среди местных актеров на роли в сериале, а также отбор нижегородцев в группу сценаристов.

Заявки на кастинг подали более 500 жителей Нижегородчины, причем большинство претендентов не являются профессиональными актерами. Прием заявок на кастинг продолжается, желающие могут до 31 января обратиться в пространство «Кинофактура» по адресу: улица Варварская, 32. Департамент кастинга сформирует базу как профессиональных, так и непрофессиональных актеров для участия в будущих проектах.

Желающих принять участие в написании сценария оказалось на порядок меньше – изъявили желание всего 54 нижегородца, а заявок прислано и того меньше – 37. И только 23 претендента справились с техзаданием. В итоговый шорт-лист вошли пятеро нижегородцев.

Напомним, «Хроники сыска» – это сборник из семи детективных новелл о сыщике нижегородской полиции Алексее Лыкове и его друге и коллеге статском советнике Павле Благово. Действие книги происходит в конце 19 века. Автор ретро-детектива – Николай Свечин, нижегородский писатель и краевед.

Пилотный проект кинофильма будет готовится с января по апрель, включая подготовительный этап отбора. Начать съемки планируется в конце февраля. Киносериал должен быть готов уже 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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