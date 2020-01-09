В Нижнем Новгороде экранизируют «Хроники сыска» Николая Свечина

«Хроники сыска» – это сборник из семи детективных новелл о бесстрашном сыщике нижегородской полиции Алексее Лыкове и его друге и коллеге статском советнике Павле Благово. Два друга расследуют дела о деревне душителей, об убийстве гимназиста, о таинственном кладе Емельяна Пугачева, об отравлении купца ядовитыми перепелами. Действие книги происходит в конце 19 века.

Автор ретро-детектива – Николай Свечин, нижегородский писатель и краевед. Накануне Нового года с талантливым нижегородцем встретился губернатор региона, в том числе и для того, чтобы обсудить детали будущего сериала. Проект приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода.

«Хроники сыска» – это сборник детективных новелл о двух бесстрашных сыщиках нижегородской полиции. Фото из соцсети

Режиссером сериала стал Евгений Кудельников, на главные роли в экранизации проводится кастинг среди нижегородских актеров. Кроме того, к участию в создании фильма приглашаются пишущие нижегородцы, готовые поработать над созданием сценария картины. Очное собеседование пройдет 11 января с 11.00 до 13.00 и 13 января с 13.00 до 15.00 по адресу улица Варварская, 32 в пространстве «Кинофактура». С победителем отбора будет заключен контракт на участие в написании сценария.

Актеры могут отправить заявки на участие в кастинге в свободной форме на электронную почту kinofaktura.space@gmail.com до 31 января.

«800-летие Нижнего имеет огромное значение для всей России. Мы будем поддерживать начинания, связанные с издательским делом и производством медиапродукции. В истории Нижнего Новгорода немало славных и интересных страниц, которые не вошли в учебники, но о которых хочется и необходимо знать. Я вижу свою задачу в том, чтобы поддерживать талантливых, самобытных и любящих свой город авторов, расширяя круг поклонников их творчества», - отметил глава региона.

Пилотный проект кинофильма будет готовится с января по апрель, включая подготовительный этап отбора. Начать съемки планируется в конце февраля. Киносериал должен быть готов уже 2021 году.