С нижегородского завода «Красное Сормово» в годы ВОВ на фронт ушли 13 тысяч танков

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:54:07+03:00

Кроме того, на заводе под строжайшим секретом делали подводные лодки

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«Во время Великой Отечественной войны наш завод поставил 13 тысяч танков Т-34», - сообщил советник генерального директора завода «Красное Сормово» Николай Жарков, комментируя итоги заседания Оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести».

Горьковчане, трудившиеся на заводе, отремонтировали 1,5 тысячи танков, изготовили 3,6 миллионов снарядов для «Катюш» и реактивной ствольной артиллерии. Под строжайшим секретом «Красное Сормово» выпускало подводные лодки. В годы войны – еще дизельные. Их со стапелей завода на фронт было отправлено 27.

Именно поэтому завод «Красное Сормово» имеет представителя в Оргкомитете по присвоению Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» - сормовчане внесли свой неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Напомним, первое заседание Оргкомитета состоялось вчера.

ИСТОЧНИК KP.RU