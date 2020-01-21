2020-01-21T13:26:37+03:00
Общество

Нижнему Новгороду могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Сбор подписей в поддержку инициативы стартует в начале февраля
Елена ЛАЗАРЕВА
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В заседании приняли участие представители промышленных предприятий, общественных организаций и вузов. Фото: пресс-служба РИК НРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ».В заседании приняли участие представители промышленных предприятий, общественных организаций и вузов. Фото: пресс-служба РИК НРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Вчера на стадионе «Нижний Новгород» с целью обсудить присвоение городу звания «Город трудовой доблести» собрались представители областной власти, промышленных предприятий, общественники. Уже сегодня около 80 различных компаний и организаций выразили желание войти в состав оргкомитета и прием заявок еще продолжается.

Напомним, в середине декабря прошлого года в Госдуму был внесен проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Первые чтения проект уже успешно прошел.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что Нижний Новгород более чем достоин носить звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны на территории Нижнего Новгорода были созданы каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвёртая артиллерийская установка. Причем работали горьковчане под постоянной угрозой жизни, так как город постоянно бомбили.

В годы Великой Отечественной войны на территории Нижнего Новгорода были созданы каждый второй автомобиль и каждый третий танк. Фото: сайт профкома ОАО "ГАЗ".

В годы Великой Отечественной войны на территории Нижнего Новгорода были созданы каждый второй автомобиль и каждый третий танк. Фото: сайт профкома ОАО "ГАЗ".

«Здесь была настоящая «кузница Победы», - подчеркнул Глеб Никитин.

На заседании было предложено организовать сбор подписей в поддержку инициативы, для популяризации идеи – провести мероприятия по теме на заводах, в вузах и общественных организациях. Механизм получения звания непрост, но ничего невозможного нет. Как подчеркнул Глеб Никитин, правительство Нижегородской области уже ведёт активную работу в этом направлении.

В частности, на данный момент идет подготовка документов для оформления заявки. Подписи нижегородцев – это тоже часть заявки, поэтому важен каждый голос. Основной сбор подписей стартует в начале февраля и будет проходить двумя способами. Во-первых, отдать свой голос можно на специальном сайте. Во-вторых, будут организованы централизованные точки сбора подписей в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Будет организована работа на улицах.

«В рамках сбора подписей мы также должны обеспечить информирование людей о том подвиге, который совершили горьковчане во время войны, о значении промышленности региона в деле Победы. Это важно для того, чтобы не допустить искажения правды о Великой Отечественной войне», - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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