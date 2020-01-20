Пожарная сигнализация сработала в театре Драмы на Покровке 19 января

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:47:33+03:00

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Вечером 19 января 2020 года на Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода местные жители заметили несколько пожарных машин. Они направились в сторону театра Драмы.

- Похоже, горит театр Драмы, около 10 пожарных машин только что промчались по Покровке, - написали очевидцы в социальных сетях.

Но, как оказалось, вызов был ложным. В здании сработала пожарная сигнализация. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, звонок в дежурную часть поступил около десяти часов.

- Возгорания не было. На место выезжали 63 сотрудника личного состава и 15 единиц спецтехники, - пояснили в ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные был эвакуирован Московский вокзал. В субботу, 18 января, анонимный источник сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство. Оперативники, прибывшие на место, обыскивали здание больше получаса. Подозрительных предметов найдено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU