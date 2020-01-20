2020-01-20T11:47:33+03:00
Происшествия

Пожарная сигнализация сработала в театре Драмы на Покровке 19 января

Звонок поступил в дежурную часть около 22:00
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 19 января 2020 года на Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода местные жители заметили несколько пожарных машин. Они направились в сторону театра Драмы.

- Похоже, горит театр Драмы, около 10 пожарных машин только что промчались по Покровке, - написали очевидцы в социальных сетях.

Но, как оказалось, вызов был ложным. В здании сработала пожарная сигнализация. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, звонок в дежурную часть поступил около десяти часов.

- Возгорания не было. На место выезжали 63 сотрудника личного состава и 15 единиц спецтехники, - пояснили в ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные был эвакуирован Московский вокзал. В субботу, 18 января, анонимный источник сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство. Оперативники, прибывшие на место, обыскивали здание больше получаса. Подозрительных предметов найдено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородский путешественник Валентин Ефремов доставит послания нижегородцев на гору Афон
Автогонщицу из Нижегородской области могут амнистировать
Всем аномалиям назло: в Нижегородской области провели фестиваль снежных скульптур
Пожарная сигнализация сработала в театре Драмы на Покровке 19 января
В Нижегородской области объявлен конкурс на присуждение экологической премии
Виновник разлива химотходов в Нижегородской области принес извинения
В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются сильный ветер и небольшой снег
Обгоревшее тело мужчины нашли у гаражей в Московском районе
Временные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде 20 января
Вакансия тусовщицы появилась в Нижнем Новгороде
Московский вокзал эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе
Дни профориентации пройдут в центрах занятости Нижегородской области
Помещения Нижегородского острога сдадут под салон красоты и шоу-рум
Более 438 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в декабре
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Крещения Господня
Парк Славы на Автозаводе благоустроят в 2020 году
Первенство России по фехтованию среди юниоров пройдет в Арзамасе
Год памяти и славы стартует в Нижегородской области 23 января
Новых цех для выращивания стерляди и форели построят в Нижегородской области
Два автобуса сгорели дотла в Заволжье минувшим вечером
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 27-летней мамы с годовалым ребенком
Владимир Панов начал ездить на работу на автобусах
В Нижегородской области снизились цены на мясо и рис
Нижегородцы устроили дебош на борту самолета