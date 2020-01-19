Московский вокзал эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:07:28+03:00

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В субботу, 18 января 2020 года, в Нижнем Новгороде эвакуировали Московский вокзал. За несколько минут до этого анонимный источник сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, из железнодорожного вокзала были выведены порядка трехсот человек. Оперативники, прибывшие на место, обыскивали здание больше получаса. Подозрительных предметов найдено не было.

Напомним, в конце ноября спецслужбы искали бомбу в скоростном поезде «Стриж», следующем из Москвы в Нижний Новгород. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, анонимный звонок с сообщением о заложенной в поезде взрывчатке раздался около девяти часов утра 23 ноября. Была проведена проверка - никакого взрывного устройства специалисты так и не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU