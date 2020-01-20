Виновник разлива химотходов в Нижегородской области принес извинения

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:18:02+03:00

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Напомним, 13 января в пригороде Дзержинска была обнаружена «жидкая свалка». Объем технической жидкости, попавшей на почву, составлял не менее 40 кубометров, визуально разлитое вещество напоминало иловый осадок, характерный для автомоек. По результатам отбора проб в них обнаружилось большое количество нефтепродуктов. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области возбудило административные дела по статьям 8.2 и 8.7 КоАП РФ в отношении собственника автоцентра - ООО «Приволжье - ТрансСервис-НН».

Сегодня генеральный директор ООО «Приволжье-ТрансСервис НН» Евгений Комиссаров принес извинения за случившееся и заверил, что экологический ущерб будет ликвидирован. «Мы искренне сожалеем о произошедшей ситуации, случившейся по вине недобросовестных исполнителей, ответственных за утилизацию отходов нашего предприятия, - говорится в официальном письме компании. – Мы понимает объем нанесенного ущерба и направили все ресурсы и внимание на решение данной проблемы».

Напомним, дело взято на особый контроль Росприроднадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU