Нижегородский Росприроднадзор назвал виновных в разливе техжидкости в пригороде Дзержинска

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:00:49+03:00

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Напомним, жители «города химиков» сообщили о разливе технической жидкости в районе автоцентра «DAF» по Московскому шоссе в понедельник, 13 января.

Объем обнаруженной «жидкой свалки» - не менее 40 кубометров, визуально разлитое вещество напоминало иловый осадок, характерный для автомоек. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области возбудило административные дела по статьям 8.2 и 8.7 КоАП РФ в отношении собственника автоцентра - ООО «Приволжье - ТрансСервис-НН».

По материалам дела, при визуальном осмотре отходы идентифицированы как шлам от автомойки, по результатам отбора проб в них содержалось большое количество нефтепродуктов.

Представители ООО «Приволжье - ТрансСервис-НН» вызваны в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области для составления протокола, сообщает пресс-служба ведомства. От виновных потребуют также устранить причины, которые привели к разливу жидкости. Дело взято на особый контроль Росприроднадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU