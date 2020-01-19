Временные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде 20 января

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:00:43+03:00

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В понедельник, 20 января 2020 года, с 2:00 до 11:00 в Нижнем Новгороде возможны отключения трансляции эфирных телерадиопрограмм, Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это связано с проведением плановых профилактических работ на станции «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

В это время могут возникнуть перерывы вещания первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, а также аналоговых телеканалов. Все сроки согласованы с вещателями.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. По всем вопросам обращайтесь по телефону горячей линии: 8-800-220-20 02.

Ранее сообщалось, что 25 января в Нижнем Новгороде в тестовом режиме начнет работать единая диспетчерская система скорой медицинской помощи. По словам губернатора Глеба Никитина, она поможет сократить время на обработку сигналов – они будут поступать от одной подстанции к другой, а сразу к ближайшей свободной бригаде.

ИСТОЧНИК KP.RU