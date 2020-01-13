Единая диспетчерская система скорой помощи заработает в тестовом режиме 25 января

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:03:11+03:00

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В субботу, 25 января 2020 года, в Нижнем Новгороде в тестовом режиме начнет работать единая диспетчерская система скорой медицинской помощи. По словам губернатора Глеба Никитина, она поможет сократить время на обработку сигналов – они будут поступать от одной подстанции к другой, а сразу к ближайшей свободной бригаде.

- В последующем данная система позволит объединить прием вызовов со всей территории Нижегородской области. Это будет в полной мере способствовать достижению показателей национального проекта «Здравоохранение» и задачи по развитию первичного медицинского звена, - сообщил губернатор.

Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, все необходимое для запуска оборудование уже закуплено.

КОНКРЕТНО

Обращения нижегородцев будут приниматься по телефонам:

- 03 с городских телефонов

- 103 с мобильных телефонов

- 112 с последующим распределением вызовов непосредственно на выездные бригады скорой медицинской помощи

ИСТОЧНИК KP.RU