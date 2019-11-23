2019-11-23T14:57:29+03:00
Происшествия

Спасатели искали взрывчатку в «Стриже» Москва – Нижний Новгород

Из-за анонимного сообщения был оцеплен нижегородский вокзал
Юлия ИСАЕВАВалерия ГРОМОВА
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Спасатели искали взрывчатку в «Стриже» Москва – Нижний НовгородСпасатели искали взрывчатку в «Стриже» Москва – Нижний НовгородФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Утро 23 ноября выдалось беспокойным для пассажиров, следующих из Москвы в Нижний Новгород на скоростном поезде. После анонимного звонка спецслужбы искали в «Стриже» бомбу.

Все началось с сообщений нижегородцев в социальных сетях – якобы оцепили Московский вокзал, приехали правоохранители и скорая помощь.

- Всех выгнали с вокзала и платформ, сказали, что поезда задержатся. Кто-нибудь в курсе, что произошло? – написали очевидцы.

Оказалось, что спасатели и кинологи обыскивали прибывающий в Нижний Новгород «Стриж». Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, анонимный звонок с сообщением о заложенной в поезде взрывчатке раздался около девяти часов утра.

- Экстренные службы выехали на место происшествия, провели проверку, но ничего не нашли. Вокзал уже работает в привычном режиме, - уточнили спасатели.

В управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу добавили, что сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают личность звонившего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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