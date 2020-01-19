Помещения Нижегородского острога сдадут под салон красоты и шоу-рум
Несколько комнат, расположенных в Нижегородском остроге, планируют сдать в аренду. Соответствующая информация размещена на портале GiperNN.
Речь идет о восьми помещениях общей площадью более 308 квадратных метров и одиннадцати комнатах общей площадью более 298 квадратных метров. Все они расположены на первом этаже. Там уже сделан косметический ремонт, оборудована вентиляция и пожарная сигнализация.
Стоимость аренды - 158,8 тысячи и 151,6 тысячи рублей в месяц.
Арендодатель указал, что рекомендуемое назначение помещений - шоу-рум, салон красоты, медицинский центр, турагенство, продуктовый магазин и помещение для банка.
Ранее сообщалось, что квартиры в новостройках Нижегородской области подорожали за год на 9,2%. В IV квартале 2019 года стоимость квадратного метра достигла 59 999 рублей. По сравнению с III кварталом цена выросла на 1,3%.
ИСТОЧНИК KP.RU