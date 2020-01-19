2020-01-19T11:08:01+03:00
Общество

Помещения Нижегородского острога сдадут под салон красоты и шоу-рум

Стоимость аренды - 158,8 тысячи и 151,6 тысячи рублей в месяц
Валерия ГРОМОВА
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Несколько комнат, расположенных в Нижегородском остроге, планируют сдать в аренду. Соответствующая информация размещена на портале GiperNN.

Речь идет о восьми помещениях общей площадью более 308 квадратных метров и одиннадцати комнатах общей площадью более 298 квадратных метров. Все они расположены на первом этаже. Там уже сделан косметический ремонт, оборудована вентиляция и пожарная сигнализация.

Стоимость аренды - 158,8 тысячи и 151,6 тысячи рублей в месяц.

Арендодатель указал, что рекомендуемое назначение помещений - шоу-рум, салон красоты, медицинский центр, турагенство, продуктовый магазин и помещение для банка.

Ранее сообщалось, что квартиры в новостройках Нижегородской области подорожали за год на 9,2%. В IV квартале 2019 года стоимость квадратного метра достигла 59 999 рублей. По сравнению с III кварталом цена выросла на 1,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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