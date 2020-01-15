Квартиры в новостройках Нижегородской области подорожали на 9,2% за 2019 год

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:23:47+03:00

Квартиры в новостройках Нижегородской области подорожали на 9,2% за год Фото: Елена КАРАЛ

Изменить размер текста: A A

Квартиры в новостройках Нижегородской области подорожали за год на 9,2%. В IV квартале 2019 года стоимость квадратного метра достигла 59 999 рублей. По сравнению с III кварталом цена выросла на 1,3%. Такие данные приводит сайт Авито Недвижимость.

Аналитики назвали годовое удорожание жилья на первичном рынке недвижимости в России беспрецедентным. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 67,5 тысяч рублей, что на 30% превысило показатель 2018 года и на 8% - IV квартала 2019-го. По мнению экспертов, эта годовая динамика стала максимальной за последние четыре года.

Цена «квадрата» в новостройках выросла за год во всех крупнейших регионах России, за исключением Приморского края.

Сильнее всего стоимость новостроек увеличились в Московской (+16,4%), Иркутской (16,1%) и Ленинградской (+15,8%) областях. Московская и Ленинградская области возглавили список регионов с самой высокой ценой квадратного метра в новых домах. В Московской области его стоимость достигла 94000 рублей, а в Ленинградской – почти 81000 рублей.

В некоторых регионах зафиксирована отрицательная ценовая динамика за последний квартал 2019 года. Максимальное снижение отмечено в Камчатском крае (-8,4%) и Приморье (-7,5% за квартал). Незначительно цены также снизились в Саратовской, Ленинградской и Новосибирской областях.

Напомним, в декабре по данным Domofond.ru, Нижний Новгород вошел в десятку городов России, где квартиры в новостройках подорожали сильнее всего с января по ноябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU