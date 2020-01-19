Более 438 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в декабре

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:15:48+03:00

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В декабре прошлого года Нижегородская область сэкономила на проведенных торгах 438,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций.

Так, за месяц ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 111 процедур торгов на общую сумму 8,4 миллиарда рублей. Экономия составила более 438 миллионов рублей, 310,5 из которых - на выполнение работ по содержанию, строительству и ремонту автомобильных дорог, 35,3 - на поставку передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксаци нарушений правил дорожного движения и оказание услуг по организации их работы, а также 40,3 миллиона - на разработку проектно-сметной документации, выполнение проектных и изыскательских работ по социально-значимым объектам.

Ранее мы сообщали, что с 9 по 13 января 2020 года в регионе снизились цены на свинину, говядину и рис, а также на куриное мясо, сливочное масло и муку.

ИСТОЧНИК KP.RU