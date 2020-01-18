2020-01-18T09:50:19+03:00
Общество

В Нижегородской области снизились цены на мясо и рис

Подешевели также сливочное масло и мука
Валерия ГРОМОВА
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За период с 9 по 13 января 2020 года в Нижегородской области снизились цены на свинину, говядину и рис. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает

министерство экономического развития и инвестиций региона.

Так, средняя цена на свинину уменьшилась на 0,8% - теперь ее можно купить за 236,4 рубля за килограмм вместо 238,3. А говядина теперь стоит не 356,5 рубля, а 354,5 за килограмм, снижение составило 0,6%. Подешевел и рис - его средняя цена упала до 65,7 рубля за килограмм.

Также с 9 января снизились цены на куриное мясо, сливочное масло и муку.

Напомним, в среднем по Нижегородской области стоимость условного набора продуктов питания на 6,5% меньше среднероссийского показателя. Губернатор Глеб Никитин отметил роль регионального УФАС в контроле за “адекватными” ценами на товары первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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