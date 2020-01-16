В Нижегородской области растет число многодетных семей

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:33:12+03:00

За год количество семей, где родился третий ребенок, выросло на 15%

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В 2019 году в Нижегородской области продолжило расти число многодетных семей. Из 29 тысяч всех новорожденных немалую долю составили те малыши, которые появились на свет в многодетных семьях. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказала начальник главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

- В 2019 году третий ребенок появился на свет в 4304 семьях. Это на 15% больше, чем в прошлом году, - рассказала Ольга Краснова. – Количество семей с четырьмя детьми выросло на 18% и составило чуть больше тысячи. А в одной нижегородской семье родился уже двенадцатый ребенок.

Надо сказать, что в Нижегородской области растет и число двойняшек. К примеру, в 2019 году в регионе родилось 372 двойни. В пяти семьях на свет появились тройняшки.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в Нижегородской области родилось чуть больше 29 тысяч детей. При этом мальчиков на свет появилось на 805 человек больше, чем девочек. Это уже стало традиционным явлением для нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU