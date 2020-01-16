В Нижегородской области снизилась смертность

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:17:32+03:00

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В 2019 году уровень смертности в Нижегородской области снизился на 3%. За год ушли из жизни чуть больше 47 тысяч нижегородцев. За последние 20 лет уровень смертности в регионе снизился на 33%. Такие цифры сегодня озвучила начальник главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, подводя итоги работы управления за прошлый год.

- Одновременно с этим уровень рождаемости в регионе тоже снизился – на 9%, - рассказала Ольга Краснова. - За прошлый год на свет появилось чуть больше 29 тысяч маленьких нижегородцев. Это общая тенденция для всех субъектов федерации. При этом мальчиков родилось на 805 человек больше, чем девочек. Это стало уже традиционным для Нижегородской области.

По словам руководителя управления, в регионе продолжает увеличиваться возраст рожениц. Так, 15 тысяч детей родилось у нижегородок в возрасте от 21 года до 30 лет и больше 12 тысяч детей у нижегородок в возрасте от 31 года до 40 лет. А вот у мамочек в возрасте от 18 до 20 лет родилось всего 924 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU