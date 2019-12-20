СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-20T10:59:55+03:00

Нижний Новгород вошел в ТОП-10 городов России по росту цен на квартиры в новостройках Фото: Елена КАРАЛ

Эксперты связывают рост цен с удорожанием себестоимости строительства и увеличением количества строек в Нагорной части Нижнего Новгорода

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Нижний Новгород вошел в десятку городов России, где сильнее всего подорожали квартиры в новостройках с января по ноябрь 2019 года. По данным аналитиков портала Domofond.ru, цена квадратного метра нового жилья в областном центре взлетела на 12,4% - с 67 980 до 76 383 рублей.

По мнению исполнительного директора одного из нижегородских агентств недвижимости Сергея Петрова, темпы роста стоимости нового жилья увеличились по целому ряду причин.

- Одна составляющая - удорожание себестоимости работ и материалов. Вторая составляющая – когда увеличивается период всего строительства, соответственно проценты кредитных средств и инфляции, удорожают себестоимость. Например, если стройка вместо одного года продлится два - три года, - рассказал Сергей Петров.

Эксперт также отметил, что на показатели повлиял и тот факт, что в последнее время активизировались строительные площадки, находящиеся в Нагорной части города, где недвижимость всегда была дороже. Среди этих новостроек немало также проектов бизнес- и премиум-классов, стоимость квадратного метра в которых может достигать 100 тысяч за квадратный метр.

- Процент Нагорной части города, Нижегородского района в общем объеме строек стал увеличиваться. Сдались или сдаются комплексы в Заречной части. Соответственно общий объем переходит в более дорогие районы, куда пришли застройщики, а там цены всегда были выше. Поэтому «средняя температура по больнице» сразу увеличивается, - пояснил Сергей Петров.

В среднем по России стоимость квартир в новостройках выросла на 10,1% - с 69 038 до 76 030 рублей за квадратный метр.

Сильнее всего новое жилье также подорожало в Иркутске (на 15,4%) и Москве (15%).

Снижение цены «квадрата» наблюдалось с начала января лишь в семи городах. Максимальное падение зафиксировано в Нижневартовске (-5,1%) и Махачкале (-3,1%).

По информации Domofond.ru, на росте стоимости нового жилья в крупных городах России сказалось повышение спроса на квартиры в начале года. Свою роль сыграл и переход компаний на проектное финансирование. Однако оно коснулось лишь пятой части строительных проектов.

Напомним, в Нижнем Новгороде проектное финансирование получили в 2019 году 32 стройки – 25% от всех площадок. Эти проекты будут реализованы с привлечением средств дольщиков через счета эскроу. Право достраивать комплексы по старой схеме получили 75% объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU