2020-01-15T10:39:23+03:00
Общество

Стоимость проезда по канатке «Нижний Новгород-Бор» могут увеличить

О конкретных цифрах говорить пока рано
Елена ЛАЗАРЕВА
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АО «Нижегородские канатные дороги» считает повысить стоимость проезда на канатной дороге «Нижний Новгород-Бор». Соответствующее заявление с обоснованием повышения стоимости отправлено в Региональную службу по тарифам Нижегородской области (РСТ). Об этом сообщила руководитель РСТ Юлия Алешина.

Она напомнила, что Региональная служба по тарифам регулирует транспортные перевозки по межмуниципальным маршрутам, то есть между областными центрами, а также поездки в метрополитене. Заявление, поданное АО «Нижегородские канатные дороги» - первое заявление о повышении тарифов от данной компании. «О конкретных цифрах говорить пока рано», - подчеркнула Юлия Алешина.

Напомним, одна поездка на канатной дороге Нижний Новгород — Бор стоит 100 рублей. Стоимость проездных билетов значительно дешевле, действуют льготные проездные билеты.

Ранее сообщалось о повышении стоимости проезда в нижегородских маршрутках с 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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