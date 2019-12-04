2019-12-04T15:57:32+03:00
Общество

Проезд в нижегородских маршрутках подорожает до 35 рублей

Стоимость повышается на семи маршрутах
Елена ЛАЗАРЕВА
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Стоимость безналичной оплаты остается на прежнем уровне – 30 рублей.Стоимость безналичной оплаты остается на прежнем уровне – 30 рублей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 января стоимость проезда на шести нижегородских маршрутах подорожает до 35 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации источника, речь идет о маршрутках ООО «Лидер-Транс». При оплате наличными пассажиру придется выложить 35 рублей, стоимость безналичной оплаты остается на прежнем уровне – 30 рублей.

Директор ООО “Лидер-транс” Эдуард Степанов уведомил департамент транспорта о намерении изменить тариф на следующих маршрутах: Т-14 “Автовокзал “Щербинки” – Улица Деловая”; Т-39 “АО “Лазурь” – мкрн Седьмое небо”; Т-63 “Южное шоссе – Улица Бориса Корнилова”; Т-71 «Улица Федосеенко – площадь Свободы»; Т-79 “Станция “Петряевка” – Автовокзал “Щербинки”; Т-89 “Поселок Новая стройка – Автовокзал “Щербинки”; Т-92 “Микрорайон Бурнаковский – Микрорайон “Цветы”.

Напомним, ранее сообщалось, что ООО «Лидер-Транс» отменил городской «единый билет», который давал право неограниченных пересадок на 60 или 90 минут. Переговоры с перевозчиком успехом не увенчались, и с 25 ноября билет перестал действовать. Сейчас «Лидер-Транс» вводит пересадочный тариф между своими маршрутками - при пересадке в течение 60 минут проезд будет стоить 45 рублей. Для школьников и пенсионеров предусмотрен льготный тариф - 20 рублей.

Стоимость проезда с использованием транспортных карт при пересадках с муниципальным транспортом на маршруте Т-71 в течение 60 и 90 минут останется прежней – 26 и 40 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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