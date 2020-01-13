Стало известно, сколько стоит самый дорогой коттедж в Нижегородской области

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:59:55+03:00

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Самым дорогим коттеджем за прошлый год в Нижегородской области стал загородный дом площадью 463 квадратных метров. Как сообщает GiperNN, его цена составила 160 миллионов рублей.

Дом построен из бруса и продавался вместе с земельным участком размером 46 соток, двумя гаражами, русской баней, двумя беседками, бассейном под открытым небом, теннисным кортом и домом для охраны.

Коттедж находится в поселке Велетьма городского округа Кулебаки

Ранее мы сообщали, что стоимость самой дешевой квартиры Нижнего Новгорода в 2019 году - 600 тысяч рублей. Это двухкомнатная квартира площадью 30 квадратных метров в районе санатория ВЦСПС в Зеленом городе, который формально относится к Нижегородскому району. А вот самая дорогая квартира Нижнего Новгорода – четырехкомнатная квартира площадью 255 квадратных метров на Верхневолжской набережной – обойдется будущему хозяину в 66,17 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU