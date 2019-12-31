Самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде находится в Нижегородском районе

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-31T16:48:14+03:00

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Стала известна стоимость самой дешевой квартиры Нижнего Новгорода в 2019 году – этими данными поделился портал Giper.nn. Согласно данным портала, двухкомнатная квартира площадью 30 квадратных метров находится в районе санатория ВЦСПС в Зеленом городе, который формально относится к Нижегородскому району. Ее хозяином можно стать всего за 600 тысяч рублей.

Квартира располагается в деревянном одноэтажном доме и определенно требует ремонта. Зато в ней есть центральное отопление, газ, водопровод, канализация и даже собственный санузел, что для квартир такой ценовой категории большая редкость.

А вот самая дорогая квартира Нижнего Новгорода – четырехкомнатная квартира площадью 255 квадратных метров на Верхневолжской набережной – обойдется будущему хозяину в 66,17 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU