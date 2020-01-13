Более трех тысяч человек прокатились на двухэтажном экскурсионном автобусе по Нижнему за новогодние праздники

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:44:44+03:00

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Накануне Нового года в Нижнем Новгороде запустили тестовый маршрут экскурсионного двухэтажного автобуса. За новогодние праздники на уникальном транспорте прокатились более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эксперимент уже признан успешным – с 1 по 8 января автобус перевез 3174 гостя, 607 из которых – пенсионеры и 507 – дети в возрасте от семи до тринадцати лет. Помимо этого, на льготной основе прокатились почти 300 пассажиров: это инвалиды, малыши и пожилые люди старше 75 лет.

- Хочу отметить, что мы по-прежнему рассматриваем Нижний Новгород как следующий после Москвы, Казани и Санкт-Петербурга город, где появятся регулярные туры City Sightseeing, но прежде, учитывая ярко выраженную сезонность туристических потоков, и необходимость значительных инвестиций в моменте, мы рассчитываем на меры поддержки со стороны администрации города и области, - подчеркнул генеральный директор компании «City Sightseeing Russia» Роман Крылов.

Планируется, что регулярный маршрут будет запущен к 800-летию Нижнего Новгорода, которое столица Приволжья отметит уже в следующем году.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил: для региона важно, что компания с мировым именем рассматривает Нижний Новгород как следующий после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани город на карте России, где могут открыться регулярные экскурсионные маршруты.

Напомним, экскурсионный автобус ходил по маршруту: пл. Революции (железнодорожный вокзал) - пл. Горького - пл. Минина - Речной вокзал - стадион «Нижний Новгород» - пл. Ленина - пл. Революции. «Комсомолка» одна из первых каталась на первом рейсе 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU