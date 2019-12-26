От «Горьковской елки» - до «Спорт Порта»: Первый туристический даблдекер запустили в Нижнем Новгороде

Трудно было представить, что когда-нибудь в Нижнем Новгороде появится такое чудо, как экскурсионный двухэтажный автобус. Однако накануне Нового года это произошло! Областное правительство обратилось к компании City Sightseeing Russia с предложением запустить новогодний тестовый маршрут по главным достопримечательностям приволжской столицы. И уже 26 декабря даблдекер (так называется двухэтажный автобус) отправился в свой первый рейс. «Комсомолка» на себе испытала все прелести диковиной экскурсии и теперь готова поделиться впечатлениями.

Даблдекер рассчитан на 47 пассажиров.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Без ремней, но со страховкой

Посадочных мест в огромном с виду автобусе не так уж много - всего 47, поэтому вполне вероятно на входе вам придется потолкаться, а после еще и побороться за сиденье у окошечка. За особыми впечатлениями лучше подняться на второй этаж, потому как на первом - все равно что в маршрутке.

На входе в потрепанный местами автобус встречали стюарты - Дед Мороз со Снегурочкой, которые тут же выдали нам путеводитель по Нижнему Новгороду, рекламный буклет «Горьковской елки» и одноразовые наушники. Последние пригодились, когда мы, наконец, уселись по местам и автобус тронулся. К удивлению журналистов и представителей туроператоров, аудиогид «заговорил» на русском, без возможности переключиться на английский. Но организаторы заверили: «Вот понравится нам у вас - сделаем экскурсию на каком угодно языке. Хоть на китайском, хоть на финском!»

Экскурсия по главным достопримечательностям Нижнего Новгорода длится полтора часа.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Передвигался даблдекер плавно, с очень комфортной скоростью. Так, как и полагается экскурсионным автобусам. Может, поэтому в нем не предусмотрены ремни безопасности для пассажиров? Зато на каждого имеется страховка.

- Все наши пассажиры застрахованы. Автобус произведен с учетом требований Российской Федерации. На него есть все необходимые документы, в том числе одобрение транспортного средства, - успокоил гендиректор компании City Sightseeing Russia Роман Крылов.

Экскурсия по главным достопримечательностям Нижнего Новгорода длится полтора часа.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Человеку, живущему в Нижнем Новгороде, нетрудно догадаться, какие достопримечательности и знаковые места ждут пассажиров новогоднего рейса по пути от центральной городской площади к арене на Стрелке. Это, конечно, площадь Народного единства с уменьшенной копией памятника Минину и Пожарскому, установленного на Красной площади в Москве. Это и катер «Герой» у подножия Чкаловской лестницы, а также «Комплекс банка Рукавишникова» (бывшая фабрика «Маяк»), Нижневолжская набережная, Стрелка, Нижегородская ярмарка и стадион, где недавно открылся «Спорт Порт».

Экскурсия по главным достопримечательностям Нижнего Новгорода длится полтора часа.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Режим общественного транспорта

- Экскурсии проходят в формате Hop On - Hop Off. Это значит, что можно выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите вы, и столько раз, сколько вам нужно. Билет будет действовать 24 часа с момента первой посадки в автобус, - рассказали организаторы.

В автобусе каждому выдают персональные наушники для аудиогида.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Правда, во время первого рейса не удалось протестировать этот формат (нам скорее нужно было преодолеть составленный маршрут). И все же такая функция имеется. Остановок в новогоднем маршруте немного: Площадь Революции, площадь Горького, площадь Минина, Речной вокзал, стадион «Нижний Новгород» и площадь Ленина. Сесть в автобус и сойти с него можно на любой из этих остановок неограниченное количество раз в течение суток.

Экскурсии проходят в формате Hop On - Hop Off: когда хочешь садить в автобус, когда хочешь - выходи из него.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Остановка длится пять минут, как и прописано в правилах дорожного движения. Мы работаем в режиме общественного транспорта, - пояснил Роман Крылов. - Если вы сели в автобус на площади Минина, то, если захотите, можете на площадь Минина и вернуться. Ну а если пожелаете выйти у стадиона, чтобы покататься на коньках, пожалуйста.

Мы, первые пассажиры экскурсионного двухэтажного автобуса, за проезд, что называется, не передавали. Но вообще эта история платная (взрослому придется выложить за экскурсию 300 рублей). Билет можно купить несколькими способами. Наиболее удобный, пожалуй, - на сайте компании City Sightseeing Russia. Хотя можно и по старинке - отдав денежку кондуктору, то есть Снегурочке. Она, кстати, и карты к оплате принимает.

Взрослому человеку такая поездка обойдется в 300 рублей.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вообще экскурсия длится полтора часа. Однако нас покружили по Нижнему Новгороду все два, показав и Московский вокзал, и Канавинский рынок, и метромост с площадью Лядова. Уже в конце экскурсии, поймав наши недоумевающие взгляды, организаторы объяснили, в чем дело.

- На подготовку к запуску экскурсионного маршрута у нас было крайне мало времени. Поэтому не учли какие-то нюансы. Например, габариты даблдекера. Сегодня мы увидели, что не везде город готов к двухэтажному автобусу: кое-где низко висят провода, кое-где мешаются дорожные знаки и кроны деревьев. Это технические моменты, которые мы проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Так что не составит труда справиться с ними и здесь, в Нижнем Новгороде, - отметил Роман Крылов.

Самое "козырное" место - на втором этаже около лобового стекла.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Попасть на автобус и присоединиться к экскурсии можно на любой остановке, указанной в маршруте. Старт от остановки пл. Революции в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00.

КОНКРЕТНО

Экскурсионный автобус будет ходить до 8 января 2020 года.

Маршрут обзорной экскурсии: пл. Революции (железнодорожный вокзал) - пл. Горького - пл. Минина - Речной вокзал - стадион «Нижний Новгород» - пл. Ленина - пл. Революции.

Стоимость проезда: детям до 7 лет - бесплатно, детям старше 7 лет - 100 рублей, пенсионерам и студентам - 200 рублей, взрослым - 300 рублей.