371 незаконную свалку ликвидировали в Нижегородской области в прошлом году

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:35:28+03:00

Изменить размер текста: A A

371 незаконную свалку ликвидировали в Нижегородской области в 2019 году, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона. Большинство из них находились на территории областного центра.

На втором месте по количеству свалок оказался Арзамас, а на третьем – Первомайск и Чкаловск. Общий объем составил 81 860 кубических метров. Средства на проведение работ были выделены по распоряжению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В прошлом году эта сумма составила 100 миллионов рублей.

- Это является одной из целей национального проекта «Экология». Работа в данном направлении в регионе идет активная. При этом необходимо не просто ликвидировать незаконные места размещения отходов, но и не допускать их повторного возникновения, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин добавил, что работа по ликвидации несанкционированных свалок будет продолжена в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU