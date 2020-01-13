2020-01-13T14:35:28+03:00
Общество

371 незаконную свалку ликвидировали в Нижегородской области в прошлом году

Общий объем составил 81 860 кубических метров
Валерия ГРОМОВА
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371 незаконную свалку ликвидировали в Нижегородской области в 2019 году, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона. Большинство из них находились на территории областного центра.

На втором месте по количеству свалок оказался Арзамас, а на третьем – Первомайск и Чкаловск. Общий объем составил 81 860 кубических метров. Средства на проведение работ были выделены по распоряжению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В прошлом году эта сумма составила 100 миллионов рублей.

- Это является одной из целей национального проекта «Экология». Работа в данном направлении в регионе идет активная. При этом необходимо не просто ликвидировать незаконные места размещения отходов, но и не допускать их повторного возникновения, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин добавил, что работа по ликвидации несанкционированных свалок будет продолжена в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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