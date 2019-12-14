Более миллиарда рублей выделят на ликвидацию опасных экологических объектов в Дзержинске в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-14T15:55:20+03:00

Финансирование работ по ликвидации ОНЭУ осуществляется в рамках нацпроекта «Экология»

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Более миллиарда рублей потратят в следующем году на ликвидацию трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске – полигона «Игумново», шламонакопителя «Белое море» и свалки «Черная дыра». Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология».

Больше всего выделит бюджет Российской Федерации. Он направит более 744 миллиона рублей. Нижегородская область добавит еще 286,6 миллиона рублей. Большая часть пойдет на ликвидацию «Черной дыры», на остальных объектах основной объем работ уже выполнен.

- Уходят в историю объекты накопленного экологического ущерба, история которых имела широкий общественный резонанс. Работа проделана большая, и ее нужно продолжать, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, работы по ликвидации этих трех объектов должны завершиться в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU