2020-01-13T13:19:02+03:00
Общество

Более 15 миллионов рублей поступило в бюджет Нижегородской области от пользователей недрами

На баланс поставлены месторождения строительных песков в нескольких районах
Валерия ГРОМОВА
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10 аукционов на право пользования участками недр местного значения провело министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области в прошлом году. В список попали 17 участков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, на право пользования недрами были выданы 90 лицензий. По линии госрегулирования недропользования в областной бюджет поступили 15,6 миллиона рублей, куда входят платежи пользователей, сборы за участие в аукционах и прочие госпошлины. Эта сумма на 18% превышает плановые показатели.

- Грамотное использование природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия входит в число приоритетных региональных задач. Также данные задачи прописаны в национальном проекте «Экология». Отмечу, что в вопросе добычи недр важен жесткий контроль, чтобы не допускать, к примеру, их добычу за пределами обозначенных участков, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин. Он поручил проводить активную работу в данном направлении и держать ситуацию на контроле.

Так, в ушедшем году были поставлены на государственный баланс месторождения строительных песков в Богородском, Дивеевском, Уренском, Лысковском, Починковском и Городецком районах, а также в Дзержинске и Чкаловске. В 2020 году планируется провести еще 10 аукционов.

Напомним, по данным на 1 января 2020 года, доходы бюджета Нижегородской области были получены в размере 179,3 миллиарда рублей, 145,9 из которых – налоговые и неналоговые. Как отметил Глеб Никитин, эти показатели с прошлого года выросли на 8,6% или 11,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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