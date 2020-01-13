2020-01-13T10:36:02+03:00
Экономика

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области выросло на 8,6%

Министерство финансов подвело итоги за прошлый год
Валерия ГРОМОВА
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Министерство финансов Нижегородской области подвело итоги исполнения регионального бюджета за 2019 год. Специалисты пришли к выводу, что поступления налоговых и неналоговых доходов выросло на 8,6%.

Так, по данным на 1 января 2020 года, в косолидированный бюджет поступили более 213 миллиардов рублей, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы исполнены в объеме 215,1 миллиарда рублей.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, доходы бюджета Нижегородской области были получены в размере 179,3 миллиарда рублей, 145,9 из которых – налоговые и неналоговые. Как отметил губернатор Глеб Никитин, эти показатели с прошлого года выросли на 8,6% или 11,5 миллиардов рублей.

- Нам удалось привлечь беспрецедентный для региона объем федеральных средств. Так, безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2019 году составили более 32 миллиардов рублей, а 2020 году составят уже более 40 миллиардов рублей. Это почти на 8 миллиардов рублей уровня прошлого года, - заявил глава Нижегородской области, добавив, что правительство проводит всю необходимую работу, чтобы увеличить данную сумму.

Расходы бюджета были исполнены в объеме 179,1 миллиарда рублей, в связи с чем профицит составил 0,2 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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