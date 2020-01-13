2020-01-13T13:02:34+03:00
Общество

20 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде за неделю

Две из них собственники убрали добровольно
Валерия ГРОМОВА
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С 6 по 12 января 2020 года в Нижнем Новгороде были демонтированы 20 незаконных рекламных конструкций. Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», два объекта были убраны собственниками, остальные – силами центра.

Материалы в отношении несогласованных информационных конструкций уже переданы в контролирующие органы – все виновные будут привлечены к ответственности.

За размещение незаконных объектов юридическим лицам грозит штраф в размере 500 тысяч рублей до миллиона. После демонтажа конструкция будет на ответственном хранении в течение месяца – собственник сможет забрать ее только после того, как возместит траты и выплатит штраф.

Ранее сообщалось, что на 60% больше коррупционных преступлений было выявлено в Нижегородской области в 2019 году. Специалисты зарегистрировали 586 преступлений коррупционной направленности. Общий ущерб от них составил 300 млн рублей, из которых 260 миллионов были возмещены после принятия мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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