На 60% больше коррупционных преступлений выявлено прокуратурой Нижегородской области в 2019 году

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:26:16+03:00

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На 60% больше коррупционных преступлений выявлено в Нижегородской области в 2019 году. Об этом областной прокурор Вадим Антипов сообщил в эфире телекомпании «Волга».

Согласно информации, в прошлом году в регионе зарегистрировано 586 преступлений коррупционной направленности. Общий ущерб от них составил 300 млн рублей, из которых 260 миллионов были возмещены после принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, за год прокурорами были выявлены 3000 нарушений антикоррупционного законодательства. За них наказаны порядка тысячи должностных лиц. Сумма взысканных штрафов превысила 19,5 млн рублей.

Вадим Антипов также сообщил о росте уровня преступности в регионе. Так, за год в области были зарегистрированы 43 029 преступлений, что на 3,3 % превысило показатель предыдущего года (41 638).

При этом прокурор области отметил снижение от 15% до 30% количества тяжких преступлений: убийств, изнасилований и грабежей.

ИСТОЧНИК KP.RU