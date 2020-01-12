2020-01-12T12:26:16+03:00
Общество

На 60% больше коррупционных преступлений выявлено прокуратурой Нижегородской области в 2019 году

Тяжких преступлений стало меньше
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 60% больше коррупционных преступлений выявлено в Нижегородской области в 2019 году. Об этом областной прокурор Вадим Антипов сообщил в эфире телекомпании «Волга».

Согласно информации, в прошлом году в регионе зарегистрировано 586 преступлений коррупционной направленности. Общий ущерб от них составил 300 млн рублей, из которых 260 миллионов были возмещены после принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, за год прокурорами были выявлены 3000 нарушений антикоррупционного законодательства. За них наказаны порядка тысячи должностных лиц. Сумма взысканных штрафов превысила 19,5 млн рублей.

Вадим Антипов также сообщил о росте уровня преступности в регионе. Так, за год в области были зарегистрированы 43 029 преступлений, что на 3,3 % превысило показатель предыдущего года (41 638).

При этом прокурор области отметил снижение от 15% до 30% количества тяжких преступлений: убийств, изнасилований и грабежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 60% больше коррупционных преступлений выявлено прокуратурой Нижегородской области в 2019 году
IV Фестиваль искусств «Рождественские встречи-2020» пройдет в Дзержинске
Сбор подписей за сохранение трамвайного движения на Ильинской в Нижнем Новгороде организован в соцсетях
Нижегородские фермеры могут рассчитывать на гранты до 6 млн рублей
Новым заместителем мэра Нижнего Новгорода по строительству стал Юрий Шалабаев
Полицейские поймали четырех преступников, находившихся в федеральном розыске
В Нижнем Новгороде найдена 26-летняя Анастасия Садина
Глеб Никитин призвал поддержать врача детской областной больницы на отборочном этапе премии «Мы будем жить»
Волонтеры разыскивают 26-летнюю Анастасию Садину
Нижегородцы получили реальные сроки за угон машины скорой помощи
«Поезда здоровья» отправятся в районы Нижегородской области 13 января
Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году
Нижегородская область вошла в ТОП-10 по льготному кредитованию бизнеса
Более 13 тысяч га леса восстановят в Нижегородской области в 2020 году
Фестиваль «Горьковская елка» собрал более 240 тысяч гостей
Более 1,3 млрд рублей будет направлено на благоустройство в Нижегородской области
Бывший тесть Николая Баскова хочет построить в Нижнем Новгороде медицинский центр
Минтранс отреагировал на историю со школьницей, которую высадили из маршрутки из-за мелочи
БК «Нижний Новгород» встретится с греческим «Перистери» 15 января
Иск «под елку»: нижегородское минимущества 31 декабря подало в суд на Эладу Нагорную
Движение по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде возобновляется с 13 января
«Ушел к реке»: 16-летнего подростка искали в Нижнем Новгороде минувшим вечером
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Ак Барс»