2020-01-12T17:32:46+03:00
Общество

Роспотребнадзор не исключает появления кори на пике эпидемии гриппа в Нижегородской области

Елена КАРАЛ
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Роспотребнадзор не исключает появления кори на пике эпидемии гриппа в Нижегородской области. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребрадзора Наталья Садыкова.

По ее словам, кори в регионе нет с прошлого года – последний случай был зарегистрирован в конце мая. Всего в 2019 году было зафиксировано 19 случаев.

- По стране случаи кори регистрируются, и мы переживали, что в новогодние праздники могут быть завозы в связи с тем, что очень много людей ездит через Москву, где большой миграционный поток. В прошлом году корь у нас началась на пике гриппа, и в этом году медиков сразу предупредили, что это опять может совпасть, поскольку корь в стране опять появилась, - сказала Наталья Садыкова.

В Роспотребнадзоре призвали нижегородцев прививаться от кори, если кто-то до сих пор этого не сделал. Вакцина для этих целей уже закуплена. Для граждан России, у которых имеется ОМС, вакцинация бесплатна. Мигранты, у которых полисы отсутствуют, платят за прививку сами, либо за них это делают работодатели.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о 35 находках прогнозируемых типов вирусов гриппа в Нижегородской области. Один случай выявили у нижегородца, который вернулся из поездки во Вьетнам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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