Грипп нарастает: Роспотребнадзор сообщил о 35 находках вируса в Нижегородской области

35 находок вируса гриппа зафиксированы в Нижегородской области. Пять случаев выявлено в 2020 году, сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе брифинга 10 января.

Вирус обнаружен как среди детей, так и среди взрослых. Выделены все прогнозируемые типы вирусов А и В, входящие в состав вакцин. Основной преобладающий тип гриппа - высокопатогенный А1.

Кроме того, на территории региона зарегистрирован один случай заболевания гриппом у нижегородца, вернувшегося из Вьетнама.

Несмотря на то, что всплеска групповой заболеваемости респираторными вирусными инфекциями ниже порогового значения, ситуация может измениться после школьных каникул.

- Карантинов в образовательных учреждениях пока не введено, но школы открываются после каникул. Поэтому призываем родителей и работников сферы образования, обращать внимание на состояние здоровья детей, на отсутствие у них симптомов респираторных заболеваний - кашля и насморка, - предупредила Наталья Садыкова.

В случае обнаружения признаков заболевания, родителей просят не отправлять детей в детские садики и школы.

В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости систематически проводить влажные уборки помещений, содержать в чистоте свое рабочее место и витаминизировать меню. Пришло время наполнить рацион фруктами, содержащими витамин С – цитрусовыми, овощами и природными фитонцидами – луком и чесноком.

Правильное использование маски

Специалисты рекомендуют пользоваться масками, но только в помещениях: в кинотеатрах, магазинах, поликлиниках, общественном транспорте и в других публичных местах. На открытом воздухе маска бесполезна.

Средства защиты могут быть одноразовыми, либо применяться многократно. В зависимости от конструкции, их необходимо менять каждые два, четыре и шесть часов.

Важно тщательно закрепить маску, чтобы она плотно закрыла нос и рот, не оставляя зазоров. При этом не рекомендуется касаться ее часто. Если это все-таки произошло, то нужно помыть руки с мылом или протереть их влажной салфеткой.

Тщательно мыть руки эксперты советуют и при уходе за больным гриппом человеком. Сделать это необходимо по окончании контакта с ним, сразу после снятия маски с лица.

Использованная одноразовая маска обязательно должна отправиться в мусор.