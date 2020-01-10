Грипп нарастает: Роспотребнадзор сообщил о 35 находках вируса в Нижегородской области
35 находок вируса гриппа зафиксированы в Нижегородской области. Пять случаев выявлено в 2020 году, сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе брифинга 10 января.
Вирус обнаружен как среди детей, так и среди взрослых. Выделены все прогнозируемые типы вирусов А и В, входящие в состав вакцин. Основной преобладающий тип гриппа - высокопатогенный А1.
Кроме того, на территории региона зарегистрирован один случай заболевания гриппом у нижегородца, вернувшегося из Вьетнама.
Несмотря на то, что всплеска групповой заболеваемости респираторными вирусными инфекциями ниже порогового значения, ситуация может измениться после школьных каникул.
- Карантинов в образовательных учреждениях пока не введено, но школы открываются после каникул. Поэтому призываем родителей и работников сферы образования, обращать внимание на состояние здоровья детей, на отсутствие у них симптомов респираторных заболеваний - кашля и насморка, - предупредила Наталья Садыкова.
В случае обнаружения признаков заболевания, родителей просят не отправлять детей в детские садики и школы.
В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости систематически проводить влажные уборки помещений, содержать в чистоте свое рабочее место и витаминизировать меню. Пришло время наполнить рацион фруктами, содержащими витамин С – цитрусовыми, овощами и природными фитонцидами – луком и чесноком.
Правильное использование маски
Специалисты рекомендуют пользоваться масками, но только в помещениях: в кинотеатрах, магазинах, поликлиниках, общественном транспорте и в других публичных местах. На открытом воздухе маска бесполезна.
Средства защиты могут быть одноразовыми, либо применяться многократно. В зависимости от конструкции, их необходимо менять каждые два, четыре и шесть часов.
Важно тщательно закрепить маску, чтобы она плотно закрыла нос и рот, не оставляя зазоров. При этом не рекомендуется касаться ее часто. Если это все-таки произошло, то нужно помыть руки с мылом или протереть их влажной салфеткой.
Тщательно мыть руки эксперты советуют и при уходе за больным гриппом человеком. Сделать это необходимо по окончании контакта с ним, сразу после снятия маски с лица.
Использованная одноразовая маска обязательно должна отправиться в мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU