Сбор подписей за сохранение трамвайного движения на Ильинской в Нижнем Новгороде организован в соцсетях

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:23:35+03:00

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Сбор подписей за сохранение трамвайного движения в полном объеме на улице Ильинской начался в группе «За развитие электротранспорта в Нижнем Новгороде» соцсети «ВКонтакте». Организаторы напомнили о планах по созданию реверсивного движения на отрезке улицы от Малой Покровской до Сергиевской, в результате чего трамвайные пути на участке могут быть ликвидированы.

Сборщики подписей считают, что это может привести к увеличению интервалов, нерегулярности движения трамваев, а также снижению транспортной доступности центра города. Они также опасаются, что в результате личных автомобилей может стать еще больше, что увеличит транспортную нагрузку.

Нижегородцам предлагается заполнить электронную форму. Кроме того, запланирован сбор живых подписей, после чего, результаты направят правительству Нижегородской области.

Напомним, улицу Ильинскую ожидает масштабный редевелопмент. Для реализации проекта необходимо решить проблему транспортных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU